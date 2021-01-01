تقليص العدد .. التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة متعلقة بالمنحة القطرية

غزة/ سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة، د. غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إنَّ الأسماء التي تم اعتمادها ضمن مساعدة المنحة القطرية 100 دولار تُقدر بـ 160 ألف اسم، مُضيفاً: "بعد اطلاع الاحتلال عليها أصبحت المساعدة تُصرف لـ100 ألف أسرة فقط".

وأكد حمد في تصريحٍ إذاعي، أنّه جرى في هذه الأيام تخفيض العدد لـ94 ألف أسرة.

وفيما يتعلق بالأسماء المحجوبة، أرجع حمد الأسباب لعدة أمور، بينها مهنية وأخرى وضعية، مُشيراً إلى أنّه كل من يثبت له مصدر دخل أو مستغني أو ليس له حاجة للمنحة القطرية يتم حجبه.

وأوضح أنَّ الوزارة بالتعاون مع اللجنة القطرية قامت بحل كافة الإشكاليات والمشاكل التقنية بما يُسهل على المواطن ويخفف عنه، مُبيّناً أنّه أول من أمس عُقد مؤتمر طُرح خلاله ما قدمته الوزارة خلال عام 2021، وبالمجمل العام تم تنفيذ مشاريع بتكلفة 259 مليون شيكل بما يشمل طرود غذائية وصحية وتحويلات نقدية ومساعدات لذوي الاعاقة.