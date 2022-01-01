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6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين

الثلاثاء 11 يناير 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين ان حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (1)، أريحا والأغوار (1)، رام الله والبيرة (1)، طوباس (1)، طولكرم (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 21، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 114، نابلس 59، الخليل 47، جنين 25، طولكرم 13، سلفيت 5، طوباس 11، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 95، لافتة إلى أنه تم إجراء 5910 فحوصات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 7، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 22، نابلس 9، الخليل 21، جنين 9، طولكرم 3، سلفيت 7، طوباس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 90.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 98 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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