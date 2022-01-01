حماس تحذر الاحتلال من استمراره في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير ناصر أبو حميد

غزة/ سما /

حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال من مغبة استمرار سياسة الإهمال الطبي الممنهجة ضد الأسير ناصر أبو حميد وكل الأسرى في سجونه.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن “مواصلة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسير البطل ناصر أبو حميد جريمة تعكس سادية ما تسمَّى مصلحة السجون في التعامل مع الأسرى”.

وأكد قاسم أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، التي تتطلب تحركًا عاجلاً لتصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى على كل المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية.

وعبر قاسم عن دعم حماس الكامل ومساندتها المطلقة للأسير ناصر أبو حميد وعائلته وكل الأسرى الذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية ويواصلون تحديهم للسجان.

ودعا الناطق باسم حماس كل المؤسسات الحقوقية والهيئات الإنسانية الدولية إلى وقفة حقيقية وجادة تنسجم مع طبيعة ما تعلنه من مبادئ وقوانين إنسانية تجرم الانتهاكات ضد الأسرى من أجل فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة، والضغط عليه لوقف سياسة الإهمال الطبي الممنهجة وكل الانتهاكات والجرائم داخل سجونه والعمل على الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد وكل الأسرى في سجون الاحتلال.