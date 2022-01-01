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الصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع

الثلاثاء 11 يناير 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع



وكالات/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون قد يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا.


وحسب وكالة رويترز، شهدت أوروبا 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول أسبوع من 2022.
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كولج على أن التوقعات تشير إلى أن أوميكرون يصيب أكثر من 50 % من سكان أوروبا خلال 8 أسابيع.

ومنذ أيام قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في جميع أنحاء العالم، ارتفع بنسبة 71 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأكدت في إفادة صحفية، أن "التغيير في أعداد الحالات في الأيام السبعة الماضية زاد على المستوى العالمي بنسبة 71٪".

وتوقعت ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المقبل.

وتسبب متحور أوميكرون، في ارتفاع الإصابات في عدة دول حول العالم، وخاصة أوروبا، التي سجلت عدد دول بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يوميا.

وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.

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