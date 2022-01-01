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الاحتلال يداهم منازل المواطنين وينصب حاجزا عسكريا على مدخل مردا شمال سلفيت

الثلاثاء 11 يناير 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين، ونصبت منذ الصباح حاجزا عسكريا على مدخل قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين القريبة من الشارع الرئيسي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها شادي وسمير وشعبان منصور، ووصفي وأيوب سليمان.

وأفادت المصادر، بأن آليات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الغربي، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشرقي، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.

#سلفيت #الاحتلال #مردا

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