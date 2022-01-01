  1. الرئيسية
  2. الرياضة

حقيقة تعاقد الهلال مع لويس سواريز

الثلاثاء 11 يناير 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تعاقد الهلال مع لويس سواريز



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية مؤخرا، أن نادي الهلال السعودي يرغب بقوة في التعاقد مع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم وهداف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية نقلا عن تقارير أجنبية، أن سواريز يأتي ضمن اهتمامات إدارة نادي الهلال، للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعد قرار اللاعب بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، مع وجود عرض من الدوري الأمريكي، حسب المصدر.

موقع "le 10 sport" الفرنسي، نفى الأمر جملة وتفصيلا، وقال إن نادي إنتر ميامي الأمريكي فقط، يفكر في التعاقد مع سواريز في الفترة المقبلة.

وأضاف "le 10 sport": "كل ما يتردد عن رغبة الهلال في ضم سواريز خلال الفترة الأخيرة، مجرد شائعات".

وأبرم بطل آسيا عددا من الصفقات المميزة في الفترة الأخيرة، لتدعيم الفريق قبل المشاركة الثانية في تاريخه، في كأس العالم للأندية.

ويستهل الهلال مشواره بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف مع بيراي من تاهيتي، وهو ممثل قارة أوقيانوسيا.

وحال فوزه في المباراة الأولى، يلتقي الهلال مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في صدام مرتقب بالدور نصف النهائي.

#لويس سواريز #الهلال #الهلال السعودي

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وهذا ما قاله عن كورونا

زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان فلسطين

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

الأخبار الرئيسية

6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و198 حالة تعافٍ في فلسطين

يدي

يديعوت: لم شمل العائلات الفلسطينية "انتحار وطني"و نهاية للحلم الصهيوني

سيسي

صحيفة: الرئيس عباس طلب من السيسي الضغط على الفصائل في غزة من أجل هذا الملف

مستشار وزير الصحة: الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق جداً

الصحة : تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة

الاتصالات الفلسطينية