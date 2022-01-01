حقيقة تعاقد الهلال مع لويس سواريز

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية مؤخرا، أن نادي الهلال السعودي يرغب بقوة في التعاقد مع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم وهداف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية نقلا عن تقارير أجنبية، أن سواريز يأتي ضمن اهتمامات إدارة نادي الهلال، للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعد قرار اللاعب بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، مع وجود عرض من الدوري الأمريكي، حسب المصدر.

موقع "le 10 sport" الفرنسي، نفى الأمر جملة وتفصيلا، وقال إن نادي إنتر ميامي الأمريكي فقط، يفكر في التعاقد مع سواريز في الفترة المقبلة.

وأضاف "le 10 sport": "كل ما يتردد عن رغبة الهلال في ضم سواريز خلال الفترة الأخيرة، مجرد شائعات".

وأبرم بطل آسيا عددا من الصفقات المميزة في الفترة الأخيرة، لتدعيم الفريق قبل المشاركة الثانية في تاريخه، في كأس العالم للأندية.

ويستهل الهلال مشواره بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف مع بيراي من تاهيتي، وهو ممثل قارة أوقيانوسيا.

وحال فوزه في المباراة الأولى، يلتقي الهلال مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في صدام مرتقب بالدور نصف النهائي.