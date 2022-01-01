وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1323 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 90 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191125 إصابة بينها 1241 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188158 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1726.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 42.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 552288.