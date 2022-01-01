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القيادي البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال "إرهاب دولة منظم"

الثلاثاء 11 يناير 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال "إرهاب دولة منظم"



غزة/ سما /

قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن قيام جهاز الشاباك الاسرائيليي باعتقال ذوي الأسرى الأبطال واتخاذهم كرهائن وابتزازهم للضغط على أبنائهم، هو إرهاب دولة منظم ووقح، داعيًا إلى إطلاق سراح الأخت عطاف يوسف جرادات (49 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات، اللذين يتهمها الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش".

وطالب القيادي البطش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل المعنيين بالتدخل لإطلاق سراح والدة الأسيرين جرادات دون تأخير، مضيفًا: لا يعقل أن تبقى الأخت عطاف جرادات في السجون الاسرائيلية رهنا لمزاج ضابط شاباك مجرم.

وحمّل القيادي البطش الاحتلال مسؤولية سلامتها أو المساس، مشددًا على ضرورة وقف سياسة اتخاذ ذوي الأسرى كرهائن حين الطلب، وموجها التحية إلى آل جرادات الكرام وإلى أهل سيلة الحارثية في جنين حاضنة المقاومة والجهاد.

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