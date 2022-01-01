وقفة تضامنية بغزة مع الأسير أبو حميد

غزة/ سما /

نظمت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام مقر الصليب الأحمر.

ورفع المشاركون في الوقفة ومن بينهم ممثلون عن الفصائل وأسرى محررون وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال، صورا للأسير أبو حميد، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة.

وقال زكي دبابش منسق اللجنة خلال مؤتمر صحفي، إن الأسير ناصر أبو حميد يحتاج إلى وقفة دولية جادة لإنقاذه، متسائلاً عن أسباب تخاذل المؤسسات الحقوقية والدولية في نصرته خاصةً في ظل ما يعانيه من قبل الاحتلال.

ولفت دبابش إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي حراك ملموس في محاولات إنقاذ الأسير أبو حميد، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية والإعلامية وكل أبناء الشعب الفلسطيني للتضامن مع ناصر أبو حميد والعمل على نصرة قضيته.

ودعا دبابش أبناء الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات تضامنية والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس لنصرة الأسرى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

وقال، “أسرانا البواسل يقاتلون من أجل الحرية وهم العنوان الأبرز لقضيتنا”.