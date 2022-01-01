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فيديو+صور .. فوزان لخدمات رفح والأهلي بالممتازة

الثلاثاء 11 يناير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو+صور .. فوزان لخدمات رفح والأهلي بالممتازة



غزة / سما /

حقق خدمات رفح انتصارا ثمينا على نظيره بيت حانون الرياضي (3-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي محمد الجرمي "هدفين" (7 و27), ومحمد أبو عمران (85), بينما أحرز هدف "الحوانين" الوحيد عاهد أبو مراحيل (53).

ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع, وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط في المركز السادس.

الأهلي الفلسطيني – الهلال (2-1)

وفاز الأهلي الفلسطيني على منافسه الهلال (2-1).

وأحرز هدفي الأهلي محمد بركات (1), ومصطفى الداعور (75), في حين سجل هدف الهلال بلال شعت (25).

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع, وتوقف رصيد الهلال عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الدرجة الأولى

وفي دوري الأولى, تفوق خدمات النصيرات على خدمات خانيونس (2-1), وتعادل خدمات جباليا مع الجلاء (0-0).

الدرجة الثانية

أما في دوري الثانية, فقد فاز الزيتون على الرضوان بسهولة (4-1).

الدرجة الثالثة

وشهد دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", انتصار الشوكة على الترابط (4-3).

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