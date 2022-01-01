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مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين

الثلاثاء 11 يناير 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر .. الداخلية تصدر قرارا بشأن 3 فلسطينيين



غزة/ سما /

أصدرت وزارة الداخلية المصرية 3 قرارات برفض طلبات، مقدمة من مواطنين فلسطينيين، للحصول على الجنسية المصرية؛ وذلك لدواع أمنية.

ونص القرار الأول على أن يرفض طلب "فايق العبد محمد عبد القادر حمودة" (الفلسطينى الجنسية)، مواليد القاهرة فى 15 فبراير 1975، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته "سكينة شرقاوى فراج محمد"، طبقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

ونص القرار الثاني على أن يرفض طلب الفلسطينى "عدي سعيد علي أبو حصيرة"، مواليد فلسطين فى 7 يوليو 1987، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته "فادية سليم عبدالله اللبان"، بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975؛ وذلك لدواعٍ أمنية.

ونص القرار الثالث على أن يرفض طلب "رياض حمدان أحمد الشاعر" (الفلسطينى الجنسية)، مواليد فلسطين فى 1 أكتوبر 1973، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته "مزيونة محمد داود سلمى الشاعر"، طبقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

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