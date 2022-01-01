مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين- نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون"، وأغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها، وسط إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارا للمستوطنين، محذرا من تصاعد اعتداءاتهم على المواطنين في المنطقة.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على منطقة المسعودية الأثرية، وتحرم أصحاب 12 منزلا يسكنون المنطقة من الخروج منها منذ عدة أيام، كما تفرض حصارا على قرية برقة شمالا منذ قرابة الشهر، وتستمر بإغلاق الحاجز العسكري وتمنع الحركة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس منذ أكثر من أسبوعين.