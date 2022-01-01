  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين- نابلس

الثلاثاء 11 يناير 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون"، وأغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها، وسط إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارا للمستوطنين، محذرا من تصاعد اعتداءاتهم على المواطنين في المنطقة.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على منطقة المسعودية الأثرية، وتحرم أصحاب 12 منزلا يسكنون المنطقة من الخروج منها منذ عدة أيام، كما تفرض حصارا على قرية برقة شمالا منذ قرابة الشهر، وتستمر بإغلاق الحاجز العسكري وتمنع الحركة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس منذ أكثر من أسبوعين.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف عن استخدام الاحتلال لـ “دولفين” لملاحقة عناصرها

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

"نيويورك تايمز" تكشف عن أعمال "تعذيب" تعرض لها ولي عهد السعودية السابق ومكان وجوده

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

هل ستركز الحرب المقبلة بين إسرائيل و”حزب الله” على “مرحلة البدء” و”من أجل…”؟

الأخبار الرئيسية

وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

سيسي

صحيفة: الرئيس عباس طلب من السيسي الضغط على الفصائل في غزة من أجل هذا الملف

مستشار وزير الصحة: الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق جداً

الصحة : تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة

زلزال

زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان فلسطين

الاتصالات الفلسطينية