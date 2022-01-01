مصرع فتاة إثر تسرب غاز في النقب

القدس المحتلة / سما /

لقيت فتاة (18 عاما) من إحدى القرى العربية في منطقة النقب، مصرعها إثر إصابتها بالتسمم من جراء تسرب غاز، على ما يبدو، داخل منزلها، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أنه عُثر على الفتاة وقد فارقت الحياة، ووجد الطاقم الطبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الذي استُدعي إلى قرية أبو قرينات الفتاة، وهي فاقدة للوعي، وأقر وفاتها على الفور في المكان. وتبين أنها أصيبت بحالة تسمم، على ما يبدو، إثر استنشاقها الغاز الذي تسرب من سخّان للمياه في غرفة الحمّام.

ووفقا للعائلة، فإن وفاة الفتاة بسبب تسرب الغاز داخل الحمّام.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات مصرع الفتاة، وأشارت إلى أن الوفاة كانت بسبب التسمم إثر تسرب الغاز.