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عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 11 يناير 2022 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- الحكومة أهملت السكان الذين يواجهون الكورونا بأنفسهم 

- 3 من قادة المنطقة الوسطى العسكرية سابقا: عنف المستوطنين يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل 

- سابقة بالمحكمة العليا الإسرائيلية: قضاة المحكمة يمتنعون عن إصدار أمر تجميد هدم منزل منفذ عملية، خوفا من رد فعل اليمين وعائلات القتلى اليهود 

- من المسؤول عن ضباط الأمن في المستوطنات؟ هم أيضا لا يعرفون 

 -رفض الحل الوسط: إيهود أولمرت رفض الاعتذار لعائلة نتنياهو في المحكمة التي بدأت اليوم، وطالبت عائلة نتنياهو اعتذار أولمرت الذي وصفهم بعائلة مجانين، ودفع تعويضا بقيمة 837 الف شيقل 

"معاريف":

- مرة أخرى يغيرون تعليمات والسكان أصيبوا باليأس 

- بن كسبيت يكتب: إسرائيل تنهار 

- إصابة وزير الخارجية لبيد بالكورونا 

- محافظ بنك إسرائيل: خسرنا مليار شيقل بعشرة أيام بسبب أوميكرون 

- التفاؤل إيراني من إمكانية التوصل لاتفاق نووي 

- بينيت: الاتفاق في فيينا إذا وقع لا يلزمنا 

- الكنيست ستقر لعمال الضفة المبيت بإسرائيل إذا تم الإعلان عن الإغلاق 

"يديعوت أحرونوت": 

- مدير عام وزارة الصحة سابقا: يجب إغلاق جهاز التعليم ليتم السيطرة على الوباء 

- حرب الكورونا الخامسة 

- العاملون الاجتماعيون يحذرون من وضع أبناء الشبيبة النفسي

- مدير عام الصحة: ابقوا بالبيت إذا عانيتم من السعال 

- أرملة المستوطن الذي قتل بـ"حومش" تطالب بينت بعدم اخلاء المدرسة الدينية 

#الصحف الإسرائيلية

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