القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- الحكومة أهملت السكان الذين يواجهون الكورونا بأنفسهم

- 3 من قادة المنطقة الوسطى العسكرية سابقا: عنف المستوطنين يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل

- سابقة بالمحكمة العليا الإسرائيلية: قضاة المحكمة يمتنعون عن إصدار أمر تجميد هدم منزل منفذ عملية، خوفا من رد فعل اليمين وعائلات القتلى اليهود

- من المسؤول عن ضباط الأمن في المستوطنات؟ هم أيضا لا يعرفون

-رفض الحل الوسط: إيهود أولمرت رفض الاعتذار لعائلة نتنياهو في المحكمة التي بدأت اليوم، وطالبت عائلة نتنياهو اعتذار أولمرت الذي وصفهم بعائلة مجانين، ودفع تعويضا بقيمة 837 الف شيقل

"معاريف":

- مرة أخرى يغيرون تعليمات والسكان أصيبوا باليأس

- بن كسبيت يكتب: إسرائيل تنهار

- إصابة وزير الخارجية لبيد بالكورونا

- محافظ بنك إسرائيل: خسرنا مليار شيقل بعشرة أيام بسبب أوميكرون

- التفاؤل إيراني من إمكانية التوصل لاتفاق نووي

- بينيت: الاتفاق في فيينا إذا وقع لا يلزمنا

- الكنيست ستقر لعمال الضفة المبيت بإسرائيل إذا تم الإعلان عن الإغلاق

"يديعوت أحرونوت":

- مدير عام وزارة الصحة سابقا: يجب إغلاق جهاز التعليم ليتم السيطرة على الوباء

- حرب الكورونا الخامسة

- العاملون الاجتماعيون يحذرون من وضع أبناء الشبيبة النفسي

- مدير عام الصحة: ابقوا بالبيت إذا عانيتم من السعال

- أرملة المستوطن الذي قتل بـ"حومش" تطالب بينت بعدم اخلاء المدرسة الدينية