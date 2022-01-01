فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- الحكومة أهملت السكان الذين يواجهون الكورونا بأنفسهم
- 3 من قادة المنطقة الوسطى العسكرية سابقا: عنف المستوطنين يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل
- سابقة بالمحكمة العليا الإسرائيلية: قضاة المحكمة يمتنعون عن إصدار أمر تجميد هدم منزل منفذ عملية، خوفا من رد فعل اليمين وعائلات القتلى اليهود
- من المسؤول عن ضباط الأمن في المستوطنات؟ هم أيضا لا يعرفون
-رفض الحل الوسط: إيهود أولمرت رفض الاعتذار لعائلة نتنياهو في المحكمة التي بدأت اليوم، وطالبت عائلة نتنياهو اعتذار أولمرت الذي وصفهم بعائلة مجانين، ودفع تعويضا بقيمة 837 الف شيقل
"معاريف":
- مرة أخرى يغيرون تعليمات والسكان أصيبوا باليأس
- بن كسبيت يكتب: إسرائيل تنهار
- إصابة وزير الخارجية لبيد بالكورونا
- محافظ بنك إسرائيل: خسرنا مليار شيقل بعشرة أيام بسبب أوميكرون
- التفاؤل إيراني من إمكانية التوصل لاتفاق نووي
- بينيت: الاتفاق في فيينا إذا وقع لا يلزمنا
- الكنيست ستقر لعمال الضفة المبيت بإسرائيل إذا تم الإعلان عن الإغلاق
"يديعوت أحرونوت":
- مدير عام وزارة الصحة سابقا: يجب إغلاق جهاز التعليم ليتم السيطرة على الوباء
- حرب الكورونا الخامسة
- العاملون الاجتماعيون يحذرون من وضع أبناء الشبيبة النفسي
- مدير عام الصحة: ابقوا بالبيت إذا عانيتم من السعال
- أرملة المستوطن الذي قتل بـ"حومش" تطالب بينت بعدم اخلاء المدرسة الدينية