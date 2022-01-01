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تسجيل قرابة 38 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 11 يناير 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل قرابة 38 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 35 ألف إسرائيلي تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

 
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أنها علمت أن أعداد الإصابات الفعلي في إسرائيل 37.884 حالة، من بين 334.018 فحصا تم إجراؤها.
 
وأضافت أن عدد المرضى الخطرين ارتفع إلى 247 حالة.
 
وأوضحت أنه بالتزامن مع زيادة معدلات الإصابة بكورونا، أوصى فريق العلاج الوبائي أمس بتقصير مدة العزل لمن أصيبوا بالفيروس إلى سبعة أيام.
 
وفي صفوف الجيش الإسرائيلي أفادته الصحيفة أنه يوجد أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا، فيما يخضع آلاف الجنود للعزل الصحي.
 
وكان الجيش الإسرائيلي طالب أمس الإثنين بتقليص مدة العزل إلى 5 أيام لديه، حيث حذر ضابط كبير بأن لن يكون هناك من يقوم بالمهام في الجيش في غضون أسبوعين جراء ارتفاع أعداد الإصابات بينهم بكورونا.
 
ومن المقرر أن يلتئم كابينت كورونا لبحث تقليص مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام.
 

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