مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 10/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (435) شاحنة

استيراد عدد 386 شاحنة

تصدير عدد 39 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 5 شاحنات سولار

استيراد شاحنة بنزين واحدة

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 511 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل684 مسافر وصلوا من الجانب المصري.