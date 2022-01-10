مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 10/1/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (435) شاحنة
استيراد عدد 386 شاحنة
تصدير عدد 39 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 5 شاحنات سولار
استيراد شاحنة بنزين واحدة
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 511 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل684 مسافر وصلوا من الجانب المصري.