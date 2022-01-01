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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد والتحركات للضغط على الاحتلال لنقله للعلاج في الخارج، وخبر تجريف واعتداءات للمستعمرين بعدة مناطق وتدمير مقبرة أم طوبا وهدم واخطارات بالعيسوية وقلقيلية، واعتقال 4 طلاب وإصابة اثنين من جامعة بيرزيت.

كما ابرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس، ومصادقة مجلس الوزراء على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

- بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بورين وتجريف واعتداءات للمستعمرين بعدة مناطق وتدمير مقبرة أم طوبا وهدم واخطارات بالعيسوية وقلقيلية

- وحدة خاصة تعتقل 4 وتصيب اثنين من طلبة بيرزيت

- جهود لنقل الأسير أبو حميد للعلاج بالخارج ومسيرات واعتصامات تضامنية في عدة محافظات

- بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في أريحا

الحياة الجديدة:

- الأسير أبو حميد في وضع صحي خطير.. جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقله للعلاج في الخارج ومسيرات ووقفات اسنادية له في الضفة للمطالبة بالإفراج عنه

- بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في شرم الشيخ

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة أريحا والأغوار

- أهالي الشيخ جراح يتصدون لهجوم جديد للمستوطنين والاحتلال يجرح طالبا من بيرزيت ويعتقله مع آخرين ويهدم منشأة في العيسوية

- فاجعة عقربا: ارتفاع عدد ضحايا حادث السير قرب فصايل إلى 9 شهداء

الأيام:

- جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الاسير ابو حميد للعلاج في الخارج ووقفات ومسيرات دعم وإسناد في عدة محافظات

- بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

- قوة خاصة تختطف خمسة من طلبة بيرزيت أمام حرمها

- الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف في القدس ومستوطنون يعتدون على مركبات في البيرة

- مواطنون يتصدون لاقتحامات عشرات المستوطنين وأعضاء كنيست لحي الشيخ جراح

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة أريحا

#الصحف الفلسطينية

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