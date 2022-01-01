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مستوطنون يغلقون مدخل اللبن الشرقية

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أغلق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين قاموا بتأدية طقوسا تلمودية وأعمال استفزازية، وهددوا بإغلاق مدرسة بنات اللبن الثانوية، والاستيلاء على مبناها.

وأعاق جنود الاحتلال حركة دخول وخروج الأهالي والمركبات من وإلى القرية.

يشار إلى أن اللبن الشرقية تتعرض بشكل مستمر لاقتحامات المستوطنين لمدخلها ومدارسها الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، وقد شهدت في الشهرين الماضيين أكثر من 20 اعتداء واغلاقا من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

#مستوطنون #اللبن الشرقية #الاحتلال

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