صحيفة: الرئيس عباس طلب من السيسي الضغط على الفصائل في غزة من أجل هذا الملف

رام الله / سما /

قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس محمود عباس، طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء والتي كان وصلها عباس أول من أمس الأحد للمشاركة في افتتاح فعاليات "منتدى شباب العالم"، أن تمارس القاهرة ضغوطاً على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لوضع حد للتحركات العسكرية والأمنية لعناصرهما في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الطلب في ظل التزام عباس أمام وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس أخيراً، بضبط الأوضاع في إطار تفاهمات متبادلة بين الجانبين جرت خلال لقاء جمعهما في منزل الأخير.

وأوضحت المصادر أن زيارة عباس لشرم الشيخ، تأتي لترضية الجانب المصري، في ظلّ عدم تفضيل القاهرة للقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية مع غانتس من دون تنسيق مسبق مع المسؤولين المصريين.

وتقود القاهرة وساطة من شقين على المستوى الفلسطيني؛ إحداهما بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، والثانية بين الفصائل الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة الداخلية.