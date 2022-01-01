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حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة

الثلاثاء 11 يناير 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة



 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/01/ 12 يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/01/ 13 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج

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