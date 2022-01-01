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السعودية: عقوبة مخالفة إجراءات كورونا تصل إلى 100 ألف ريال

الثلاثاء 11 يناير 2022 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: عقوبة مخالفة إجراءات كورونا تصل إلى 100 ألف ريال



الرياض/سما/

كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن الأمور التي تعد مخالفة للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وحدد قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين.


ونشر الأمن العام على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" اليوم الاثنين تغريدة قال فيها: إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)".

وأضاف: أن "عقوبة الفرد (في هذه الحالة) 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال".

#السعودية #كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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