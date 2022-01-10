عارضة أزياء تونسية تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)

تونس/سما/

أثارت عارضة الأزياء التونسية حنان العش سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها، أن نجم كرة القدم الشهيركريستيانو رونالدو أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وجاء ذلك من خلال تصريح في برنامج تلفزيوني على قناة الحوار التونسية، وادعت العش أن البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2018، أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق "واتساب" لكنها رفضت إجابته.

مضيفة أن رونالدو أرسل لها رسائل على "انستغرام" بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وأكدت أن سبب عدم الحديث مسبقا عن الأمر، خوفا من أن يرسل النجم البرتغالي محاموه ومقاضاتها بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية.

عارضة الازياء التونسية حنان العش : كريستيانو رونالدو أُعجب بي من أول نظرة ولكني رفضت التواصل معه من أجل عدم هدم عائلته .. pic.twitter.com/HKllPHpahM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 10, 2022



وتندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريح العش فيما اعتبر البعض الآخر أن العش تبحث عن الأضواء وإثارة الجدل.

????????⁉️رونالدو بعد ما سمع حنان العش قالت مضروب فيا ???????? pic.twitter.com/FZAa4STDhU — Events Tunisia (@agneska929) January 9, 2022

حصري جورجينا تعاركت هيا وكريستيانو و قتلو يا أنا يا حنان العش و هزت دبشها و مشات لدار بوها سارحة بالغنم ???????? pic.twitter.com/RD354ZDQOm — Anis Moussi (@AnisMoussi1) January 9, 2022

وقال الإعلامي، سمير الوافي ، متهكما على حنان العش في تدوينة نشرها عبر "فيسبوك": "في تصريح صحفي حصري خصنا به اليوم السيد كريستانو رونالدو…نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالانسة حنان العش…مؤكدا أنه فوجئ مساء أمس خلال مشاهدته برنامجه المفضل فكرة سامي الفهري…صحبة زوجته جورجينا بتصريحات حنان العش".

وأضاف الوافي:"وقد اتصل بصديقه هادي زعيم ليطالب بحق الرد لكن هادي تجنب الرد على إتصالاته المتكررة…فاتصل بصديقه الفنان منصف عبلة الذي يعرفه منذ حفل طهور إبنه جيلاني فتواصل عبلة مع هادي لنفس الغرض بطلب من كريستيانو".

وتابع الوافي:" وأضاف نجم مانشستر يونايتد أن تصريح الآنسة العش تسبب في نقاش حاد بينه وبين جورجينا انتهى بقضاء ليلته خارج غرفة النوم…كما أكد أنه ينوي تكليف الأستاذ منير بن صالحة برفع قضية جزائية استعجالية ضد المدعوة حنان العش".



وبعد موجة السخرية التي طالت العش، قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو كإثبات على صحة تواصل كريستيانو رونالدو معها وإعجابه بها.

وأظهرت عبر الفيديو أن رونالدو يتابعها عبر حسابها على انستغرام كدليل على صحة كلامها في برنامج فكرة سامي الفهري والذي اثار موجة سخرية كبيرة مساء السبت.