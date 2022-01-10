  1. الرئيسية
  2. الرياضة

عارضة أزياء تونسية تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)

الثلاثاء 11 يناير 2022 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارضة أزياء تونسية تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كريستيانو رونالدو (فيديو)



تونس/سما/

أثارت عارضة الأزياء التونسية حنان العش سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها، أن نجم كرة القدم الشهيركريستيانو رونالدو أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وجاء ذلك من خلال تصريح في برنامج تلفزيوني على قناة الحوار التونسية، وادعت العش أن البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2018، أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق "واتساب" لكنها رفضت إجابته.

مضيفة أن رونالدو أرسل لها رسائل على "انستغرام" بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وأكدت أن سبب عدم الحديث مسبقا عن الأمر، خوفا من أن يرسل النجم البرتغالي محاموه ومقاضاتها بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية. 


وتندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريح العش فيما اعتبر البعض الآخر أن العش تبحث عن الأضواء وإثارة الجدل.

وقال الإعلامي، سمير الوافي ، متهكما على حنان العش في تدوينة نشرها عبر "فيسبوك": "في تصريح صحفي حصري خصنا به اليوم السيد كريستانو رونالدو…نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالانسة حنان العش…مؤكدا أنه فوجئ مساء أمس خلال مشاهدته برنامجه المفضل فكرة سامي الفهري…صحبة زوجته جورجينا بتصريحات حنان العش".

وأضاف الوافي:"وقد اتصل بصديقه هادي زعيم ليطالب بحق الرد لكن هادي تجنب الرد على إتصالاته المتكررة…فاتصل بصديقه الفنان منصف عبلة الذي يعرفه منذ حفل طهور إبنه جيلاني فتواصل عبلة مع هادي لنفس الغرض بطلب من كريستيانو".

وتابع الوافي:" وأضاف نجم مانشستر يونايتد أن تصريح الآنسة العش تسبب في نقاش حاد بينه وبين جورجينا انتهى بقضاء ليلته خارج غرفة النوم…كما أكد أنه ينوي تكليف الأستاذ منير بن صالحة برفع قضية جزائية استعجالية ضد المدعوة حنان العش".


وبعد موجة السخرية التي طالت العش، قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو كإثبات على صحة تواصل كريستيانو رونالدو معها وإعجابه بها.

وأظهرت عبر الفيديو أن رونالدو يتابعها عبر حسابها على انستغرام كدليل على صحة كلامها في برنامج فكرة سامي الفهري والذي اثار موجة سخرية كبيرة مساء السبت.

#تونس #كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #حنان العش

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف عن استخدام الاحتلال لـ “دولفين” لملاحقة عناصرها

طبيب الإبراشي يكشف سبب أدى لتدهور حالة الإعلامي الراحل النفسية قبل وفاته

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

بمبادرة دولية.. مئات الآلاف من أطفال المدارس بغزة ستصلهم مياه شرب نظيفة

صفعةٌ مُجلجِلةٌ للاحتلال: انسحاب 20 عرضًا من مهرجانٍ ثقافيٍّ في سيدني بسبب إسرائيل..

الأخبار الرئيسية

زلزال

زلزال يضرب قبرص ويشعر به سكان فلسطين

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

لبيد

معاريف تتساءل: هل يدرك لبيد أن غياب الأفق السياسي مع الفلسطينيين يهدد الحلم الصهيوني؟

جيش-لبنان-730x438

هل ستركز الحرب المقبلة بين إسرائيل و”حزب الله” على “مرحلة البدء” و”من أجل…”؟

اشتية

اشتية: لدينا عجز شهري متراكم بقيمة 200 مليون شيكل وليس لدينا أموال كافية للرواتب

الاتصالات الفلسطينية