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آبي أحمد: أجريت اتصالا هاتفيا مع بايدن واتفقنا على تعزيز التعاون

الثلاثاء 11 يناير 2022 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبي أحمد: أجريت اتصالا هاتفيا مع بايدن واتفقنا على تعزيز التعاون



أديس أبابا/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.

أبي أحمد: أجريت اتصالا هاتفيا مع بايدن واتفقنا على تعزيز التعاوناليونيسيف "غاضبة" من الضربات الجوية على مخيمات اللاجئين في تيغراي
وقال أحمد في تغريدة على "تويتر": "لقد أجريت محادثة هاتفية صريحة مع بايدن حول القضايا الحالية في إثيوبيا والعلاقات الثنائية وكذلك الشؤون الإقليمية"، مشيرا إلى "أننا اتفقنا على أن هناك قيمة كبيرة في تعزيز تعاوننا من خلال المشاركة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل".

#آبي احمد #اثيوبيا #الولايات المتحدة الأمريكية #جو بايدن

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