  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو: فهد الكبيسي يرد على أحلام ويروي تفاصيل خروجه من الكويت

الثلاثاء 11 يناير 2022 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فهد الكبيسي يرد على أحلام ويروي تفاصيل خروجه من الكويت



وكالات

بعد الضجة التي أثارتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رد المطرب القطري فهد الكبيسي عليها شارحا ما حصل معه في الكويت.


وقال الكبيسي في فيديو على موقع "تويتر"، إنه وصل إلى الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناء على ذلك ختم جوازه ثم دخل الكويت.

وأوضح أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجه إلى حفل الزفاف وبعد انتهائه ختم جوازه ثم غادر الكويت، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات.


وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، عبرت عن استيائها الشديد، بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت صباح اليوم، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور، لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

#فهد الكبيسي #احلام الشامسي #الكويت #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تكشف عن استخدام الاحتلال لـ “دولفين” لملاحقة عناصرها

طبيب الإبراشي يكشف سبب أدى لتدهور حالة الإعلامي الراحل النفسية قبل وفاته

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

بمبادرة دولية.. مئات الآلاف من أطفال المدارس بغزة ستصلهم مياه شرب نظيفة

صفعةٌ مُجلجِلةٌ للاحتلال: انسحاب 20 عرضًا من مهرجانٍ ثقافيٍّ في سيدني بسبب إسرائيل..

الأخبار الرئيسية

بينيت: قد نضطر لمواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة.. ولا نية لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين

لبيد

معاريف تتساءل: هل يدرك لبيد أن غياب الأفق السياسي مع الفلسطينيين يهدد الحلم الصهيوني؟

جيش-لبنان-730x438

هل ستركز الحرب المقبلة بين إسرائيل و”حزب الله” على “مرحلة البدء” و”من أجل…”؟

اشتية

اشتية: لدينا عجز شهري متراكم بقيمة 200 مليون شيكل وليس لدينا أموال كافية للرواتب

36630

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

الاتصالات الفلسطينية