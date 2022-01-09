فيديو: فهد الكبيسي يرد على أحلام ويروي تفاصيل خروجه من الكويت

وكالات

بعد الضجة التي أثارتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رد المطرب القطري فهد الكبيسي عليها شارحا ما حصل معه في الكويت.



وقال الكبيسي في فيديو على موقع "تويتر"، إنه وصل إلى الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناء على ذلك ختم جوازه ثم دخل الكويت.

وأوضح أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجه إلى حفل الزفاف وبعد انتهائه ختم جوازه ثم غادر الكويت، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات.



وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، عبرت عن استيائها الشديد، بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت صباح اليوم، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور، لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.