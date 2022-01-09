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كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟

الثلاثاء 11 يناير 2022 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟



وكالات/سما/

تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ.


وأكدت الوكالة أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.
استحوذ رئيس "Binance" على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر شهرة منذ عام 2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم عملات البيتكوين.

يمتلك رجل الأعمال أيضًا عملات "Binance Coin"، والتي نمت بنحو 1300% العام الماضي.


تقدر بلومبرغ أن "Binance" حققت إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار في عام 2021. في الوقت نفسه، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 8% منذ بداية العام، لتصل إلى 42.4 ألف دولار.

#العملة الرقمية #البيتكوين #العملات المشفرة

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