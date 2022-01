كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟

تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ.



وأكدت الوكالة أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.

استحوذ رئيس "Binance" على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر شهرة منذ عام 2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم عملات البيتكوين.

يمتلك رجل الأعمال أيضًا عملات "Binance Coin"، والتي نمت بنحو 1300% العام الماضي.

Binance CEO CZ has the world’s biggest crypto fortune - an estimated $96 billion not including personal crypto holdings - according to the Bloomberg Billionaires Index https://t.co/v0AbvQYGbE