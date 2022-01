اكتشاف كائن جوراسي عملاق تمتد عظامه على مساحة واسعة من الأرض... صور وفيديو

عثر العالم جو ديفيس، في بداية عام 2021، على عدة عظام في محمية "روتلاند ووتر" الطبيعية في بريطانيا، خلال عمله في المحمية، حيث أثارت هذه العظام انتباهه بسبب حجمها وتراصفها.

واعتقد ديفيس بداية، أن هذه العظام كانت أجزءا من ديناصور ضخم، لكن بعد التدقيق والكشف عن كامل الهيكل المدفون أسفل طبقة ليست عميقة من الرمال، وجد العلماء شيئا مذهلا.

بعد انتهاء عمليات التنقيب، لاحظ الباحثون، بحسب المقال المنشور في مجلة "nationalgeographic" أن العظام كانت منتشرة على مساحة واسعة من الأرض، وشكلت هيكلا ضخما بعد أن تم تصويرة من السماء.



وبعد أن أرسل الفريق الصور الملتقطة إلى عالم الأحافير بجامعة مانشستر، دين لوماكس، عبر البريد الإلكتروني، عرف على الفور أن ديفيس قد عثر على زاحف بحري ضخم يسمى إكثيوصور.

عاشت الإكثيوصورات مع الديناصورات، لكن هذه الزواحف البحرية كانت كائنات مختلفة تماما، حيث تطورت من الزواحف البرية خلال العصر الترياسي منذ أكثر من 246 مليون عام، وأصبحت أكثر انسيابية وشبيهة بالأسماك مع مرور الوقت، وانتشرت أنواعها في البحار حتى حوالي 95 مليون عام مضت.

This gives you some idea of the size of the Rutland Ichthyosaurs, head and jaws , amazing discovery congratulations to all involved @AnglianWater @RutlandWaterNR @aliciakearns @RutlandLL @Dean_R_Lomax @frankrennie @WildlifeMag pic.twitter.com/tuj0t0JDfx