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بعد إصابته بكورونا.. تداول فيديو للحظة سعال لبيد ومسارعة بينيت لارتداء الكمامة

الثلاثاء 11 يناير 2022 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إصابته بكورونا.. تداول فيديو للحظة سعال لبيد ومسارعة بينيت لارتداء الكمامة



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو، مساء الاثنين، يظهر لحظة مسارعة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لارتداء كمامته بعد أن سمع سعال وزير الخارجية يائير لابيد، الجالس بجانبه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن الواقعة حدثت خلال اجتماع يوم الأحد، أي قبل تأكيد إصابة لابيد بكورونا.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية في وقت سابق من يوم الاثنين بأن وزير الخارجية الإسرائيلي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب لابيد في تغريدة: "بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا".

#لبيد #فيروس كورونا #وباء كورونا #نفتالي بينيت

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