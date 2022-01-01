أطر الطلابيّة في جامعة بيرزيت تدعو تدعو لوقفة غضب غدًا و "مواجهة الاحتلال على نقاط التماس"

رام الله/سما/

دعت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت لوقفة غضب غدًا الثلاثاء والتوجه لنقاط التماس لإشعال مواجهات مع قوات الاحتلال، ردًا على اقتحام الجامعة واعتقال وإصابة عدد من منسقي الكتل الطلابية والطلبة.

وأكدت الأطر الطلابية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، على دعوة جموع الطلبة وأبناء شعبنا للمشاركة في وقفة الغضب في الجامعة الساعة 11 صباحًا، ثم التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس ردا على رسالة مخابرات الاحتلال.

وأكدت الأطر الطلابية على أن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه.

وحمّلت الأطر الطلابية إدارة الجامعة المسؤولية الكبرى عما حدث اليوم، مضيفة: "لن نعود للجلوس والحوار مع عميدة شؤون الطلبة والمتحدث باسم الجامعة حتى يتم تغييرهما".

وطالبت الأطر الطلابية مجلس أمناء الجامعة ورئيسه حنا ناصر، بإقالة عميدة شؤون الطلبة عنان الأتيرة والناطق باسم الجامعة غسان الخطيب، وتعيين بدلاً منهم بشكل يليق بالجامعة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واختطفت منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت و4 من ممثلي الكتل الطلابية في الجامعة، أفرج عن اثنين منهم لاحقا.