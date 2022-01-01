الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت واعتقال عدد من طلبتها

رام الله/سما/

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جريمة اقتحام المستعربين وجيش الاحتلال لجامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، وإطلاق النار بشكل كثيف واعتقال وإصابة عدد من الطلبة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن هذا التصرف يشكل اعتداء فاضحا على المؤسسات الأكاديمية والثقافية الفلسطينية، ويأتي في سياق استهداف ممنهج للنشاطات وللعمل الطلابي السلمي في الجامعات الفلسطينية.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة المعتقلين والمصابين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، داعية المجتمع الدولي بأخذ مسؤولياته وتوفير الحماية للمواطنين والمؤسسات الفلسطينية، كما تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى إدانة هذه الجريمة، وما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات بحق الطلبة والعاملين فيها.