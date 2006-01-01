قاض إسرائيلي يوبخ نتنياهو: "اخرج من بيتك مبكرا"

القدس المحتلة/سما/

وبخ قاض إسرائيلي زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي أراد تأخير عقد جلسة مقررة غدا بسبب تدابير حراسته الشخصية.



ومن المقرر أن تبحث محكمة الصلح في تل أبيب دعوى التشهير التي رفعها نتنياهو ضد سلفه إيهود أولمرت، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نتنياهو وزوجته سارة ونجلهما يائير إلى المحكمة لحضور جلسة استماع أولية في القضية المرفوعة ضد أولمرت الذي وصفهم في السابق بأنهم "مرضى نفسيين"، وفشل نتنياهو وأولمرت في التوصل إلى حل وسط.



وأشار القاضي عاميت ياريف إلى أن الجلسة كانت مقررة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن نتنياهو وأسرته كان لديهم وقت كاف لطلب تغيير الموعد، وعدم طلب ذلك قبل 24 ساعة من الجلسة.

وكتب ياريف في رده على طلب محامي نتنياهو تأخير موعد الجلسة غدا "من الواضح أن الترتيبات الأمنية التي تصاحب المدعي ليست مسألة جديدة، وبالتالي لا يمكنني إلا أن أتساءل عن توقيت تقديم الطلب قبل نحو 24 ساعة من موعد الجلسة".



وأضاف: "بما أنه تم تحديد موعد جلسة أخرى ليست أقل أهمية، الساعة العاشرة صباحا فلا يمكن تأجيل موعد الجلسة (الخاصة بنتنياهو) إلى هذا الموعد".

وتابع القاضي "طريقة تجنب التأخير الناتج عن الترتيبات الأمنية هي بالطبع مغادرة المنزل في ساعة مبكرة".

ويحظى نتنياهو بحكم كونه رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة مع سائق وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.



وفي مايو/أيار الماضي رفع الزوجان نتنياهو دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق أولمرت (2006- 2009)، بعد أن وصفهما بـ "المرضى النفسيين" في مقابلتين إعلاميتين. وأشار أولمرت في دفاعه إلى أن موقفه يعكس الشعور العام وأنها لم تكن كلمة مبنية على رأي مهني.