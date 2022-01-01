إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب لابيد في تغريدة: "بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا".

وكان مكتب لابيد أعلن يوم الاثنين دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بالفيروس.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بفيروس كورونا.