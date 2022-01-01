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الصحة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الاستقلال

الإثنين 10 يناير 2022 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الاستقلال



رام الله /سما/

وقّعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مع جامعة الاستقلال ممثلة برئيسها صالح أبو اصبع، بحضور نواب الرئيس للشؤون العسكرية، والإدارية والمالية، والطلابية، وعميد المراكز العلمية، ومدير مركز الخدمة المجتمعية.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات عدة، أبرزها تأهيل كادر طبي لدى الجامعة تمهيدا لإنشاء مستشفى عسكري تابع لها، وإجراء دورات تدريبية، وتقديم محاضرات صحية توعوية، وإعداد دراسات وأبحاث علمية مشتركة بين الجانبين، وعقد ندوات ومؤتمرات أكاديمية، وتوفير مركز طبي متنقل في المناطق المهمشة، وغيرها من الاحتياجات التي تصب في نطاق الشأن العام.

وقالت الكيلة: "هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز سبل وآفاق الشراكة المستقبلية مع الجامعة، من أجل الارتقاء بالمستوى الصحي بمختلف صوره وأشكاله، وخدمة العملية التعليمية، وتقديم العناية والرعاية الصحية لكافة الشرائح المجتمعية".

من جانبه، ثمن أبو اصبع الجهود المبذولة من قبل طواقم الوزارة لتطوير القطاع الصحي، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المواطنين، وإفادة قطاع الشباب، والطلبة منهم على نحو خاص، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات وتجارب متخصصة، من خلال إعداد برامج ثنائية نوعية تحقق المخرجات المنشودة بشقيها المعرفي والتطبيقي.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #جامعة الاستقلال

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