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كأس افريقيا: المنتخب المغربي يفوز على نظيره الغاني (فيديو)

الإثنين 10 يناير 2022 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كأس افريقيا: المنتخب المغربي يفوز على نظيره الغاني (فيديو)



ياوندي/سما/

فاز المنتخب المغربي على نظيره الغاني بهدف بلا رد في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.


المباراة التي فاز فيها المغرب بهدف بلا رد، تأتي في إطار مواجهات الجولة الأولى من المجموع الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.

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