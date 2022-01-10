كأس افريقيا: المنتخب المغربي يفوز على نظيره الغاني (فيديو)

ياوندي/سما/
فاز المنتخب المغربي على نظيره الغاني بهدف بلا رد في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.
⚽️ سفيان بوفال بلمسة واحدة يفتتح التسجيل لأسود الأطلس#كأس_أمم_أفريقيا | #المغرب_غانا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/UkpjqirWQE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2022
المباراة التي فاز فيها المغرب بهدف بلا رد، تأتي في إطار مواجهات الجولة الأولى من المجموع الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.