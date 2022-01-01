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الأردن تُسجل 17 حالة وفاة و2789 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإثنين 10 يناير 2022 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تُسجل 17 حالة وفاة و2789 إصابة جديدة بـ"كورونا"



عمان /سما/

علنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 حالة وفاة و2789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "إنّ نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 6.90%"، مُشيرةً إلى أنّ حصيلة الوفيات ارتفعت لـ 12893 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات  1082570 إصابة منذ تفشي الفيروس بالأردن.

وأضافت: "أنّ عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 27678 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 94 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 98 حالة".

وأشارت إلى أنّ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 666 حالة".

#الاردن #فيروس كورونا

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