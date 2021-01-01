الإغاثة الدولية تقدم أجهزة طبية لمجمع ناصر الطبي بغزة

غزة /سما/

قامت منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI)، بتمويل من مجموعة وفا العالمية (WafaaCB)، بتقديم الأجهزة الطبية الأساسية والمستهلكات لمركز الكسور في خانيونس وفقًا للأولويات التي حددتها وزارة الصحة.

بعد تقييم أجراه فريق منظمة الإغاثة الأولية الدولية ومقره في غزة، أطلقت المنظمة نداء لدعم مركز الكسور المعقدة (LRC) في مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس. يهدف هذا النداء إلى البحث عن أموال لدعم المركز بشكل عاجل وتحسين فرص استشفاء المرضى المقيمين فيه.

في آذار / مارس 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية، رسمياً مركز الكسور المعقدة (LRC) في قطاع غزة، بهدف تزويد الفلسطينيين المصابين بأعيرة نارية، برعاية دائمة متخصصة ومركزة. يضم المركز الجديد جناحًا يحوي 32 سريرًا، وغرفتي عمليات، و25 موظفًا متعددي التخصصات (بما في ذلك أربعة جراحين عظام وأخصائيين نفسيين وأخصائيي علاج طبيعي).

يعتبر مركز الكسور المعقدة (LRC) جزءًا حيويًا من برنامج رعاية الحوادث والطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعمل مع وزارة الصحة (MoH) والشركاء، على سلسلة واسعة من التدخلات لتحسين إدارة إصابات الصدمات على جميع المستويات بداية بما قبل دخول المستشفى مروراً بالرعاية في المستشفى، بما يشمل أقسام الطوارئ والجراحة، وإعادة التأهيل والشفاء.