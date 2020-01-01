  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد حرس الثورة الإيراني يرد على التحذيرات الأميركية: لا نعمل وفق أوامر البيت الأبيض

الإثنين 10 يناير 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد حرس الثورة الإيراني يرد على التحذيرات الأميركية: لا نعمل وفق أوامر البيت الأبيض



طهران /سما/

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أنّ "مكان الأميركيين هو داخل أراضيهم وليس في منطقتنا".

وتعليقاً على التحذير الذي وجهه البيت الأبيض لإيران من مغبة الانتقام من الأميركيين رداً على اغتيال الفريق قاسم سليماني، قال سلامي: "أتصور أنّ الأميركيين توصلوا إلى هذه النتيجة، أنّ بقاءهم في المنطقة لن يؤدي سوى إلى تكبدهم مزيداً من الخسائر ومزيداً من الفشل، سواء كان من خلال انتقامنا أم غير ذلك".

وأضاف سلامي في تصريح خاص للميادين، أنه "على الأميركيين تقبل هذا الواقع"، لافتاً إلى أنّ "مكانهم ليس في منطقتنا وعليهم أن يكونوا حاضرين داخل أراضيهم وليس في العراق وأفغانستان، أو البحرين والكويت أو سوريا".

كما أوضح أنّ "المسلمين لن يسمحوا لهم باحتلال أراضيهم"، مشدداً على أنّ "نحن لا نعمل وفق أوامر البيت الأبيض، نحن نعمل وفق برامجنا ومخططاتنا". 

وكان البيت الأبيض علّق أمس الأحد، لأول مرة، على فرض إيران عقوبات على 51 أميركياً متورطين في اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الشهيد قاسم سليماني.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إنّ "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنّت هجمات على الأميركيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 51 شخصاً فرضت عليهم طهران عقوبات".

وفرضت السلطات الإيرانية، السبت الفائت، عقوبات جديدة على 51 مسؤولاً أميركياً شاركوا في العملية ضد الشهيد سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأميركي للأمن القومي، روبرت أوبراين، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

يذكر أنّ قائد "قوة القدس" السابق الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، استشهدا في اغتيال أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

#اللواء حسين سلامي #الحرس الثوري الإيراني #ايران #البيت الابيض #الولايات المتحدة #قاسم سليماني #اغتيال سليماني

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"

صحيفة تكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس للقاهرة و السبب الرئيسي لتأجيل جلسة المجلس المركزي

بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"محمد الضيف"

طبيب الإبراشي يكشف سبب أدى لتدهور حالة الإعلامي الراحل النفسية قبل وفاته

قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مصر: زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

الأخبار الرئيسية

جيش-لبنان-730x438

هل ستركز الحرب المقبلة بين إسرائيل و”حزب الله” على “مرحلة البدء” و”من أجل…”؟

اشتية

اشتية: لدينا عجز شهري متراكم بقيمة 200 مليون شيكل وليس لدينا أموال كافية للرواتب

36630

مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا فشلت خطة تدمير أنفاق حماس خلال العدوان الأخير على غزة …

القبة

تقرير: لهذا السبب.. الصناعات الجوية الإسرائيلية تواجه خطراً حقيقياً يهدد وجودها

إسرائيل منزعجة من الأزمة الاقتصادية في لبنان: لدينا أقوى عدو.. والهدوء يمكن ان يتحول إلى حرب بسرعة

الاتصالات الفلسطينية