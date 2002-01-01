وقفة في مخيم عقبة جبر بأريحا إسنادا للأسير ناصر أبو حميد وبقية الأسرى

أريحا /سما/

شارك عشرات المواطنين ولجنة أهالي الأسرى في وقفة إسنادية للأسير ناصر أبو حميد، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على الشارع الرئيسي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، مساء اليوم الاثنين.

وطالب المشاركون في الوقفة التي دعت لها حركة فتح، إقليم أريحا والأغوار، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في أريحا، بالإفراج الفوري عن الاسير أبو حميد كي يتلقى العلاج اللازم.

وقال عضو إقليم حركة فتح بالمخيم عمر عز الدين لـ"وفا" إن هذه الوقفة جاءت للتأكيد على الثوابت الوطنية تجاه الأسرى جميعهم وعائلاتهم، وخاصة أبو حميد، والتنديد بسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها، وذلك بالتزامن مع نقل والدة الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بمدينة رام الله بعد تدهور طرأ على وضعها الصحي.

وأضاف أنه تم اختيار الوقفة أمام دوار العودة على الخط الرئيسي للمخيم جنوب أريحا، لايصال رسالة عنوانها التصدي لعربدات المستوطنين وجيش الاحتلال عند نقاط التماس على مداخل المدن، وللتعبير عن مطالبتنا الدورية بحرية الأسرى.

يذكر أن الأسير أبو حميد محكوم بالسّجن 7 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.