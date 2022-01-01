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الجيش الإسرائيلي يخلي مبان في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية

الإثنين 10 يناير 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يخلي مبان في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية



القدس المحتلة /سما/

اعتقل قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، خمسة مستوطنين خلال عمليات إخلاء في بؤرة "عوز تسيون" الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية برام الله.
 
وذكر موقع "والا" العبري أنه جرت اشتباكات بين المستوطنين والشرطة وقوات الجيش الاسرائيلي، أثناء إخلاء مبان في بؤرة "عوز تسيون".
 
ويأتي إخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية تمهيدا لهدم المنازل فيها كونها أقيمت بصورة غير قانونية.
 
وكان قائد الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بحظر أي بناء أو إدخال معدات بناء إلى البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وإخلاء المنازل فيها، وهي: جفعات آساف، تيكوما، كومي أوري، عوز تسيون، غيلات صهيون، ورمات ميغرون.

#الجيش الإسرائيلي #بؤرة عوز تسيون #المستوطنات الإسرائيلية

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