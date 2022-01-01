الجيش الإسرائيلي يبدأ أعمال بناء مجمع الاستخبارات العسكرية بالنقب

القدس المحتلة /سما/

بدأ قسم الهندسة والبناء في الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، أعمال إنشاء مجمع الاستخبارات للجيش الإسرائيلي بالقرب من مفترق ليكيت في النقب.



وذكرت القناة 7 العبرية بأن آليات البناء بدأت في أعمال الحفر وتجهيز منطقة بناء المجمع لتأسيس البنية التحتية له.



وأوضحت أن أعمال الحفر هي المرحلة الأولية لأعمال البناء التي من المتوقع أن تستمر عدة سنوات وفي نهايتها سيتم نقل أجهزة المخابرات له وتأتي في خطوة لتعزيز التواجد في النقب.



وقال وزير الجيش بني غانتس إن الجيش يواصل التحرك لبناء مجمع المخابرات، الذي سيعزز الأمن، ويعزز من البنية التحتية لسلاح المخابرات، وليكون جزءًا لا يتجزأ من رؤية الجيش الإسرائيلي.



وفور اكتمال بناء مجمع الاستخبارات، سينقل إليه جميع جنود وضباط ركن الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي والذين يقدر عددهم بأكثر من 15 ألف جندي وضابط بما في ذلك جنود الخدمة الدائمة.



وسيضم المجمع الذي يقام على مساحة تقدر بأكثر من 2500 دونم، مباني وقواعد ومكاتب الاستخبارات العسكرية بتكلفة تقدر بأكثر من 5.5 مليار شيقل.