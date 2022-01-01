اشتية: لدينا عجز شهري متراكم بقيمة 200 مليون شيكل وليس لدينا أموال كافية للرواتب

أريحا/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن الحكومة الفلسطينية لديها عجز شهري بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب".

وأضاف اشتية خلال لقاءه الفعاليات المحلية والوطنية والرسمية والمجتمعية في محافظة أريحا اليوم الإثنين، أن "الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، و"إسرائيل" تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 ألف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها".

وتابع: "كل فحوصات كورونا تكلفنا يوميا 500 الف شيقل ونجريها مجانا، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب".

وأعلن عن سلسلة من المشاريع في المحافظة، ومنها ترميم تل السلطان، والعمل على وضع قصر هشام على لائحة التراث العالمي، وتأهيل أراضٍ زراعية واستصلاحها، وتعزيز المنطقة الصناعية بأريحا، وتوفير4 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص خاصة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وقال اشتية: "لدينا ألف عقد استئجار للمواطنين مع وزارة الأوقاف بأراضي أريحا، وسيكون هناك مشاريع من وزارة الحكم المحلي بقيمة 32 مليون شيقل لمدينة أريحا وقراها، ومشروع مسرح مفتوح في مرج نعجة بقيمة 100 مليون دولار، كما سيتم فتح كلية متوسطة في اريحا".

وأضاف، لقد نفذنا جملة من المشاريع في كافة القطاعات والخدمات منها توسيع بيت الاجداد الذي يضم 63 مسنا، وبناء مبنى جديد لمديرية التنمية، ومبنى لأمراض التوحد، وسيتم إنفاق 4 ملايين شيقل لقطاع السياحة.

وأوضح رئيس الوزراء، "كل قرش نعلن عنه لأي مشروع ننفذه سواء في محافظة أريحا أو غيرها، تكون أمواله متوفرة لدينا لأن هذه المشاريع مقدمة من الدول المانحة وهي أموال نتلقاها للمشاريع فقط وليست للرواتب".

وتابع: "الحكومة ستعمل على بناء طابق جديد لمستشفى أريحا، وتوفير مركبة إسعاف، وترميم مدارس في اريحا، وتركيب مكيفات في جميع مدارسها مع نهاية هذا العام"، مضيفا أن "وزارة العمل ستقدم مساعدات مالية لـ63 أسرة، وستقدم 5 ملايين شيقل لاستعادة جهد العاملات في المستوطنات، وسيكون هناك مكتب جديد لوزارة العمل في الجفتلك".

وأوضح اشتية أن الحكومة تقدم دعما سنويا للكهرباء في أريحا وتتحمل جزءا من فاتورة المواطنين، بقيمة 2 مليون شيقل، وهناك مشاريع للمياه، ومجموعة المشاريع المنفذة حوالي 62 مشروعا من خزينة وزارة المالية، بواقع 168 مليون شيقل، عدا عن مشاريع الدول المانحة، لافتا إلى أن جميع المشاريع في أريحا أنجز منها 42%.