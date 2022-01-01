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"الرابطة الإسلامية" تُحمل إدارة "بيرزيت" مسؤولية اقتحام الاحتلال لباحات الجامعة

الإثنين 10 يناير 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرابطة الإسلامية" تُحمل إدارة "بيرزيت" مسؤولية اقتحام الاحتلال لباحات الجامعة



رام الله /سما/

حملت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في جامعة بيرزيت، إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات الجامعة خاصة لأن عملية الاقتحام والاعتقال تمت خلال اعتصام الحركة ضد سياسة الإدارة الجديدة.

وطالبت الرابطة الإسلامية في بيان صحفي، مساء الاثنين، الجامعة بضرورة الاستجابة لمطالب الحركة الطلابية وسحب فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، داعية مجلس أمناء الجامعة بالتحرك الفوري والوقوف أمام مسؤولياته، وحماية الحركة الطلابية.

وفي الوقت ذاته أعربت الرابطة عن أمنياتها بالشفاء التام للزميل الجريح إسماعيل البرغوثي، والحرية لكل من الزميل وليد حرزانة وقسام نخلة، ومحمد الخطيب، عبد الحافظ الشرباتي، ولكل أسرى الجامعة.

#الرابطة الإسلامية #الجهاد الاسلامي #جامعة بيرزيت

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