بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل والدة الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى

رام الله /سما/

تعرضت والدة الأسير ناصر أبو حميد، مساء اليوم الإثنين، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى في مدينة رام الله المحتلة.

وجاء تعرض والدة أبو حميد لوعكة صحية، بعد دخول نجلها المحكوم بالمؤبد في مرحلة صحية خطيرة، نظرا لإصابته بسرطان الرئة حيث يرقد في مستشفيات الاحتلال بوضع صحي حرج.

وقال ناجي أبو حميد، إن الأطباء أكدوا لهم أن وضعه الصحي حرج وخطير وغير مستقر.

وأضاف: مساء اليوم الإثنين، بعد تدخل الصليب الأحمر تمكنت من الاتصال بأحد الأطباء في المستشفى التي يمكث فيها ناصر وأكدوا أن وضعه ما زال خطيرا.

وأوضح أنه لا توجد أي استجابة للأدوية ولم ينجح الأطباء في السيطرة على الالتهاب الرئوي الحاد لدى ناصر حيث يمكث على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويقبع خمسة من أبناء أبو حميد في سجون الاحتلال ويقضون جميعهم أحكاما مؤبدة، فيما استشهد نجلها الأكبر عبد المنعم في الانتفاضة الأولى، وجرى هدم منزلها خمس مرات.