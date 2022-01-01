بعد اقتحام بيرزيت واعتقال عدد من طلبتها.. فصائل تطالب بتوفير الحماية لطلبة الجامعات

رام الله /سما/

أدانت فصائل فلسطينية، اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جامعة بيرزيت واعتقال عدد من طلبتها وإصابة أحدهم، اليوم الإثنين.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذا الاقتحام الهمجي والاعتداء على الطلبة واعتقالهم يأتي امتدادًا لهجمة الاحتلال التي تستهدف المؤسّسات التعليميّة في الضفة الغربية المحتلة، وحربها المتواصلة ضد الأطر الطلابيّة التي تقاوم هذا الاحتلال ومشاريعه على الدوام.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان لها، على ضرورة حماية المؤسسات الأكاديميّة وطلبة الجامعات من هذه الاعتداءات المتواصلة التي تخالف كل القوانين والأعراف الدوليّة.

ودعت الشعبية إدارة جامعة بيرزيت لوقف استهداف بعض كوادر الحركة الطلابيّة والاستجابة لمطالب الأطر حتى يتم استئناف الدراسة في بيئةٍ تعليميّةٍ مناسبة تضمن سلامة وحقوق كافة الطلبة.

من جانبه، أدان حزب الشعب الفلسطيني في بيان له، جريمة الاحتلال الجديدة في جامعة بيرزيت وحمله المسؤولية عن سلامة المصابين والمعتقلين من الطلبة.

وحمل حزب الشعب الفلسطيني، حكومة وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المصابين والمعتقلين الذين جرى اختطافهم على يد القوات الخاصة بالقرب من المدخلين الشرقي والشمالي للحرم الجامعي، وهم: عبد الحافظ هاشم الشرباتي، إسماعيل برغوثي، وليد حرازنة، قسام نخلة.

وطالب حزب الشعب جميع المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل ضمان سلامة المصابين والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم، ووضع حد لجرائم دولة الاحتلال تجاه شعبنا بما في ذلك أعمال الاقتحام والإرهاب بحق جامعة بيرزيت وطلبتها، وحماية العملية التعليمية لكل الجامعات الفلسطينية.

وأدانت حركة حماس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بيرزيت، واختطاف عدد من الطلبة، من بينهم منسق الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي للحركة.

واستنكرت حماس في بيان لها، اليوم الإثنين، ملاحقة قوات الاحتلال للحركة الطلابية النقابية، واختطاف الطلاب واقتحام الجامعات الفلسطينية .

وأكدت الحركة، أن "الممارسات العدوانية لن تزيد شباب فلسطين وأبناء الكتلة الإسلامية إلا عزيمة وإصرارا، على تحدي الاحتلال وكسر جبروته، واستمرار العمل الطلابي".

وشددت حماس على أن "الحركة الطلابية بوحدتها الوطنية وعملها المشترك، قادرة على أداء دورها الوطني بكل كفاءة"، وأنها "قدمت في سبيل ذلك العديد من كوادرها شهداء وأسرى".

ودعت حماس، "السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها إلى الاضطلاع بدورها في حماية طلبتنا في الجامعات من إجرام الاحتلال". مؤكدة أن الاعتقالات "لن تثني الحركة الطلابية عن دورها الوطني ومساندة قضايا الأسرى والمعتقلين".