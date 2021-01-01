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الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الإثنين 10 يناير 2022 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية



رام الله /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت، وإطلاق النار على الطلبة، واعتقال خمسة منهم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية التي تجّرم مثل هذه الاقتحامات.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إدانة هذا الاقتحام، وادانة ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا ولمؤسساته التعليمية.

#الخارجية الفلسطينية #جامعة بيرزيت #اقتحام #قوات الاحتلال

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