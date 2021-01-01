  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول يؤكد تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية

الإثنين 10 يناير 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يؤكد تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية



رام الله /سما/

استقبل محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في مكتبه اليوم الإثنين الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.

ووضع العالول السفير السويسري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وبخاصة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهودية خطيرة تغير من واقع المدينة وطابعها، وما تفرض هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنيين الفلسطينين هناك، وما يشهده الواقع من إمعان في سياسات النهب للإراضي الفلسطينية وقتل واعتقالات وغيرها من السياسات التي استبدلتها دولة الإحتلال بديلا عن التسوية التي تنادي بها القيادة الفلسطينية والقائمة على أسس الشرعية الدولية ومبدأ الحل على أساس الدولتين.

وشدد العالول على تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية لتنتهي بقيام دولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف انتهاكات الإحتلال وسياساته المدمرة لأية تسوية وفرص للحل على أساس مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

بدوره أكد الممثل السويسري لدى فلسطين على دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحدث عن الدور السويسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

#محمود العالول #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"

صحيفة تكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس للقاهرة و السبب الرئيسي لتأجيل جلسة المجلس المركزي

بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"محمد الضيف"

طبيب الإبراشي يكشف سبب أدى لتدهور حالة الإعلامي الراحل النفسية قبل وفاته

قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود

أول تعليق من واشنطن على إعلان إيران عقوبات ضد عسكريين أمريكيين وتطلق تهديدا قويا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

القبة

تقرير: لهذا السبب.. الصناعات الجوية الإسرائيلية تواجه خطراً حقيقياً يهدد وجودها

إسرائيل منزعجة من الأزمة الاقتصادية في لبنان: لدينا أقوى عدو.. والهدوء يمكن ان يتحول إلى حرب بسرعة

1-59-660x330

الرجوب يكشف عن هدف زيارته دمشق: وجود سورية خارج الجامعة العربية “عار على العرب”

كوماندوز

كتائب القسام تكشف عن استخدام الاحتلال لـ “دولفين” لملاحقة عناصرها

الصحة: تسجيل 6 حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية