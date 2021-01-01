العالول يؤكد تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية

رام الله /سما/

استقبل محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في مكتبه اليوم الإثنين الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.

ووضع العالول السفير السويسري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وبخاصة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهودية خطيرة تغير من واقع المدينة وطابعها، وما تفرض هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنيين الفلسطينين هناك، وما يشهده الواقع من إمعان في سياسات النهب للإراضي الفلسطينية وقتل واعتقالات وغيرها من السياسات التي استبدلتها دولة الإحتلال بديلا عن التسوية التي تنادي بها القيادة الفلسطينية والقائمة على أسس الشرعية الدولية ومبدأ الحل على أساس الدولتين.

وشدد العالول على تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية لتنتهي بقيام دولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف انتهاكات الإحتلال وسياساته المدمرة لأية تسوية وفرص للحل على أساس مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

بدوره أكد الممثل السويسري لدى فلسطين على دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحدث عن الدور السويسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة