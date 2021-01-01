أعضاء كنيست يقتحمون حي الشيخ جراح والأهالي يتصدون لهم

القدس المحتلة /سما/

اقتحم أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، برفقة عشرات المستوطنين، عصر الاثنين، حي الشيخ جراح في القدس، وسط تواجد وانتشار لقوات الاحتلال.

وقام أعضاء الكنيست ومن بينهم ايتمار بن غفير برفقة المستوطنين، وعضو بلدية الاحتلال اريه كينج، بجولة في حي الشيخ جراح بشقيه الشرقي والغربي، وزاروا البؤر الاستيطانية التي تم السيطرة عليها خلال السنوات الماضية.

وتحدث المستوطنون خلال جولتهم في الحي عن طرق تعزيز الاستيطان داخل الحي، ومواصلة العمل لتنفيذ المشاريع فيه، إضافة إلى طرد السكان وزيادة إعداد المستوطنين داخله.

وخلال ذلك ردد المستوطنون عبارات وشعارات عنصرية، مستفزين السكان الذين تواجدوا أمام منازلهم رفضا لهذه الجولة الاستفزازية، ورددوا شعارات ضد هذه الجولة.

ورفع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص العلم الفلسطيني أمام المستوطنين، وخلال ذلك قامت الشرطة بدفع الناشط أبو الحمص وصادرت العلم منه.