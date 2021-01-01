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الشعبيّة تدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت وتدعو لحماية الطلبة

الإثنين 10 يناير 2022 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت وتدعو لحماية الطلبة



غزة /سما/

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لجامعة بيرزيت بمدينة رام الله واعتقالها خمسة طلبة من الأطر الطلابيّة.

وأكَّدت الشعبيّة أنّ هذا الاقتحام الهمجي والاعتداء على الطلبة واعتقالهم يأتي امتدادًا لهجمة الاحتلال التي تستهدف المؤسّسات التعليميّة في الضفة المحتلة، وحربها المتواصلة ضد الأطر الطلابيّة التي تقاوم هذا الاحتلال ومشاريعه على الدوام.

وشدّدت الجبهة على ضرورة حماية المؤسسات الأكاديميّة وطلبة الجامعات من هذه الاعتداءات المتواصلة التي تخالف كل القوانين والأعراف الدوليّة، داعيةً إدارة جامعة بيرزيت لوقف استهداف بعض كوادر الحركة الطلابيّة والاستجابة لمطالب الأطر حتى يتم استئناف الدراسة في بيئةٍ تعليميّةٍ مناسبة تضمن سلامة وحقوق كافة الطلبة.

#الجبهة الشعبية #جامعة بيرزيت

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