مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

رام الله /سما/

ذكرت جامعة بيرزيت اليوم، الإثنين، أن قوات خاصة من الاحتلال اعتقلت وأصابت عددا من الطلاب.

وجاء في بيان نشرته الجامعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "جريمة جديدة ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني تجاه جامعة بيرزيت وطلبتها، حيث اقتحمت قوات المستعربين (جنود إسرائيليون يتخفون بزيّ عربي)، وجيش الاحتلال مدخل الجامعة الشمالي، وأطلقوا الرصاص الحي على الطلبة، فأصابوا واعتقلوا عددا منهم".

وقالت الجامعة إن "محاميها يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة المختطفين"؛ فيما أدانت هذا "الاعتداء السافر على الجامعة"، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يعتدون على عدد من الطلبة ويلقونهم أرضا، ويقيّدون أيديهم خلال عملية الاعتقال، ومقاطع أخرى لسيارة استخدمها الجنود للوصول إلى الجامعة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، إن القوة الإسرائيلية اعتقلت 5 طلاب وهم: إسماعيل البرغوثي، قسّام نخلة، عبد الحفيظ شرباتي، وليد حرازنة ومحمد الخطيب.

وقالت إن اثنين من الطلبة أُصيبا بعد "إطلاق نار كثيف".