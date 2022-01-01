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مجلس عمداء شؤون الطلبة يطالبون وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة لصندوق الإقراض في مؤسسات التعليم العالي

الإثنين 10 يناير 2022 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس عمداء شؤون الطلبة يطالبون وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة لصندوق الإقراض في مؤسسات التعليم العالي



رام الله /سما/

ناشد مجلس عمداء شؤون الطلبة في اجتماعه الدوري الذي عقد في جامعة الاستقلال وزارة المالية ومجلس الوزراء بالإسراع في تحويل المبالغ المستحقة للطلبة من صندوق الإقراض للفصل الثاني الجاري، ودور ذلك في تسهيل انتظام هؤلاء الطلبة في دراستهم، وأن يكون هذا التحويل للتحصيلات الدورية من المقترضين دورياً وسلساً.

كما أكد مجلس العمداء على ضرورة تفعيل عضوية مجلس عمداء شؤون الطلبة ومجالس الطلبة في إدارة الصندوق، عملاً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن وما كان معمولاً به قبل العام 2018، ودور ذلك في تطوير إجراءات العمل للصندوق، وخلق حالة من التواصل بين المؤسسات لجهات تنفيذية للإقراض، وإدارة الصندوق كجهة استراتيجية، وتطوير دور الصندوق في خدمة الطلبة وقطاع التعليم العالي الفلسطيني.

#مجلس عمداء شؤون الطلبة #مجلس الوزراء #وزارة المالية #صندوق الإقراض #مؤسسات التعليم العالي

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