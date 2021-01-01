مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: على المجتمع الدولي اتباع سياسة واضحة معارضة لسياسة الاحتلال

رام الله /سما/

حذر مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) كريس دويل، من خطورة الأوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة، وضرورة اتباع المجتمع الدولي سياسة واضحة معارضة لسياسة اسرائيل واتخاذ اجراءات على الأرض، ليدفع الاحتلال ثمن جرائمه.

وأضاف دويل في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين: “لدى المجلس والمجتمع الدولي قلق كبير حيال الأوضاع في الأرض الفلسطينية والتسارع المتزايد في بناء المستوطنات، والاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، وقتل مئات الفلسطينيين وكل ذلك يجري وفق السياسة التي تضعها الحكومة الاسرائيلية التي لا تقوم بأية خطوات لوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان الفلسطيني”.

وأكد أن النظام الاحتلالي الاسرائيلي هو نظام فصل عنصري يقوم على التمييز بين سكان المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، مشددا على ضرورة مساءلة المجتمع الدولي اسرائيل حول ممارساتها والجمود السياسي الذي يستمر حتى الآن.

وشدد دويل على ضرورة ترجمة دعم الرأي العام الدولي مع الشعب الفلسطيني إلى تغيير سياسي على مستوى العالم، عبر الضغط الدولي على الحكومة الاسرائيلية، وعمل برنامج دولي واضح لمنع هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري المستمر من قبل اسرائيل هو سياسة ممنهجة تتنافى مع القانون الدولي، ويستدعي خطوات دولية لوقف هذه السياسة التي لم يسلم منها الأطفال أيضا، داعيا حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد ليستطيع تلقي العلاج العاجل، لأن ما يعانيه نتيجة إهمال سلطات الاحتلال وانتهاكها لحقوق الأسرى الانسانية.

في السياق، أكد دويل أن وعد بلفور تم تطبيقه على حساب الشعب الفلسطيني، وقال: “علينا تذكير الحكومة البريطانية بضرورة تحمل المسؤولية التاريخية حول مثل هذه القضية، ودعم السلام في المنطقة”، مؤكدا اهتمام حكومة بلاده بتحقيق السلام والتي تحدثت كثيرا عن العدالة لكن لا يوجد أي أفق أو خطوة عملية لتحقيق ذلك.